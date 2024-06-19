Группа Е - самая непредсказуемая. Расклады на выход в плей-офф Евро-2024

Расклады на выход из групп на Евро-2024

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», уже во 2-м туре сборная Бельгии может практически лишиться шансов на выход из группы.

В понедельник, 17 июня, на Евро-2024 провели ещё три матча: один – в группе D и два – в группе E. И если французы ожидаемо победили, то в других встречах результаты получились весьма неожиданные.

ГРУППА D

Ещё в воскресенье Нидерланды одержали волевую победу над поляками (2:1). Вы же не забыли гол Вегорста первым же касанием? На следующий день французы не без проблем, но всё же одолели австрийцев (1:0). Теперь лидеры группы D сыграют между собой. Это будет один из самых ожидаемых матчей группового этапа (по вывеске круче только Испания – Италия).

Соответственно, друг с другом встретятся и две проигравшие команды группы D. Кстати, Польша и Австрия граничат не только между собой, но и с Германией, поэтому на стадионе в Берлине будет много болельщиков обеих команд. Эти сборные обязаны набирать очки, чтобы продолжить борьбу за выход из группы. Правда, пока более вероятно, что поляки и австрийцы претендуют на третье место, чем на второе.

Расписание 2-го тура в группе D:

Польша — Австрия, 21 июня, 20:00;

Нидерланды — Франция, 21 июня, 23:00.

ГРУППА Е

Группа E – самая непредсказуемая. Казалось, первые два места займут Бельгия и Украина, но именно эти две сборные провалились на старте турнира. Победы одержали не фавориты группы, а Румыния (3:0 с Украиной) и Словакия (1:0 с Бельгией). Обе сборные могут гарантировать себе 1/8 финала в случае победы во 2-м туре. Не выйти из группы с шестью очками – такое возможно лишь теоретически, но не на практике. Едва ли сразу в пяти группах будет по три команды с шестью очками.

Для сборных Украины и Бельгии вторые матчи станут определяющими. В случае поражения шансы на выход даже с третьего места будут минимальными. Особенно это касается Украины, у которой хуже разница забитых и пропущенных мячей. Как мы знаем по прошлым двум чемпионатам Европы, с тремя очками выходили из группы в трёх случаях из семи. Правда, Португалии это не помешало выиграть Евро-2016.

Расписание 2-го тура в группе Е:

Словакия — Украина, 21 июня, 17:00;

Бельгия — Румыния, 22 июня, 23:00.

İdman.biz