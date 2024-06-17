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Сенсация от соперника нашей сборной - сценарий 8-летней давности не забыт

Евро-2024
Новости
17 Июня 2024 23:24
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Сенсация от соперника нашей сборной - сценарий 8-летней давности не забыт

Словакия, соперник сборной Азербайджана в Лиге наций, начала ЕВРО-2024 с победы.

Как сообщает İdman.biz, она сенсационно обыграла Бельгию со счетом 1:0.

Выступая в финальной стадии чемпионата Европы в третий раз подряд, словаки одержали третью победу. Словакия обыграла сборную Польши в первом матче группы на ЕВРО-2016, но затем проиграла 2 игры подряд. В результате словаки, занявшие третье место с тремя очками, не смогли выйти в плей-офф.

Будущий соперник нашей сборной успешнее выступил на ЕВРО-2020. Сборная Словакии, проигравшая Уэльсу в первом матче со счетом 1:2, в следующем туре оказалась сильнее России с тем же результатом. В последнем туре 1 очко, завоеванное в игре с сильной Англией (0:0), вывело команду в 1/8 финала. Но на данном этапе словаки проиграли Германии со счетом 0:3.

Победа в первом туре значительно приблизила Словакию к выходу в следующий раунд. Но игры команды против Украины 21 июня и Румынии 26 июня не будут легкими. Нельзя впадать в эйфорию после победы в матче с сильным соперником. Подопечные Франческо Кальцоны должны набрать хотя бы 1 очко в следующих двух матчах, чтобы избежать участи, постигшей их на ЕВРО-2016.

İdman.biz

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