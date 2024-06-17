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Недовольство в сборной: Капитан протестует против решения главного тренера

Евро-2024
Новости
17 Июня 2024 16:34
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Недовольство в сборной: Капитан протестует против решения главного тренера

Душан Тадич, игрок сборной Сербии, недоволен тем, что его оставили на скамейке запасных в игре против Англии.

Как сообщает İdman.biz, он рассказал, что имел беседу с главным тренером сборной Драганом Стойковичем.

Тадич заявил, что он должен отыграть 90 минут, так как является капитаном и лидером:

«Я лидер и капитан команды. У меня был разговор с главным тренером. Я лучший игрок в команде, и должен играть 90 минут».

Отметим, что Тадич вышел на поле на 61-й минуте матча против сборной Англии. Сербия проиграла 0:1 в первом матче ЕВРО-2024.

İdman.biz

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