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Рекорд Саутгейта

Евро-2024
Новости
17 Июня 2024 17:21
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Рекорд Саутгейта

Гарет Саутгейт в четвёртый раз начал борьбу со сборной Англии в финальной стадии континентальных первенств.

Как сообщает İdman.biz, эксперт повторил рекорд команды по этому показателю.

До этого только Уолтер Уинтерботтом возглавлял «Трех львов» в 4 крупных турнирах. Последний был «за рулем» команды на ЧМ-1950, ЧМ-1954, ЧМ-1958 и ЧМ-1962.

Саутгейт возглавлял команду на ЧМ-2018, ЕВРО-2020, ЧМ-2022. Все турниры под его руководством Англия начинала с победы. Обыграв Тунис 2:1 (ЧМ-2018), Хорватию (ЕВРО-2020) 1:0 и Иран 6:1 (ЧМ-2022), британцы обыграли Сербию с разницей в один гол на ЕВРО-2024.

Отметим, что Саутгейт является рекордсменом Англии по количеству игр финальной стадии - 20 матчей.

İdman.biz

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