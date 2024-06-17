Впервые с начала века

Сборная Нидерландов установила достижение века в истории чемпионатов Европы.

İdman.biz сообщает, что команда под руководством Рональда Кумана одержала свою первую в XXI веке волевую победу.

Пропустив первый гол в матче против поляков на ЕВРО-2024, голландцы завершили игру победой - 2:1. Ранее такая победа была достигнута в 1988 году в полуфинале против немцев (2:1), а также в 2000 году в последнем групповом матче против Франции (3:2), где нидерландцы проигрывали по ходу матча дважды.

Коди Гакпо, сравнявший счет в матче в Гамбурге, забил свой первый гол в континентальном первенстве. Воут Вегхорст, обеспечивший победу голом на 83-й минуте, во второй раз отличился на заключительной стадии турнира.

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