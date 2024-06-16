Впервые в истории или волевая победа спустя 20 лет

Сборная Италии написала новую историю в финальной стадии чемпионата Европы.
Как сообщает İdman.biz, представитель Аппенин добился этого, впервые одержав волевую победу на старте.
Несмотря на то, что итальянцы проигрывали албанцам по ходу матча 0:1, они одержали волевую победу со счетом 2:1. Это 22-я победа итальянцев в 11-й попытке или 46-м матче.
В финальной части они с таким же счетом обыграли Болгарию на ЕВРО-2004.
Отметим, что Никола Барелла забил свой второй гол на чемпионате Европы, а Алессандро Бастони забил впервые.
İdman.biz