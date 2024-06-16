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Впервые в истории или волевая победа спустя 20 лет

Евро-2024
Новости
16 Июня 2024 15:18
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Впервые в истории или волевая победа спустя 20 лет

Сборная Италии написала новую историю в финальной стадии чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, представитель Аппенин добился этого, впервые одержав волевую победу на старте.

Несмотря на то, что итальянцы проигрывали албанцам по ходу матча 0:1, они одержали волевую победу со счетом 2:1. Это 22-я победа итальянцев в 11-й попытке или 46-м матче.

В финальной части они с таким же счетом обыграли Болгарию на ЕВРО-2004.

Отметим, что Никола Барелла забил свой второй гол на чемпионате Европы, а Алессандро Бастони забил впервые.

İdman.biz

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