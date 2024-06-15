16 лет после первой победы...

Швейцарская команда добавила красок своему историческому успеху на финальной стадии чемпионата Европы.

İdman.biz сообщает, что команда, совершившая 6-ю попытку выхода в решающие этапы с момента своего дебюта в 1996 году, ушла с поля победителем ровно через 16 лет после дня своей первой победы в 2008 году (15 июня).

Тогда швейцарцы, обыгравшие в третьем туре Португалию со счетом 2:0, на этот раз были сильнее Венгрии в первом туре - 3:1.

Игроки, отличившиеся в Кельне – Квадво Дуа, Мишель Эбишер, Брель Эмболо впервые испытали радость забитого гола на заключительном этапе. До этого 7 игроков забили 16 голов швейцарцев. Это число уже увеличилось до 10.

Эмболо вошел в историю как автор позднего гола своей команды на финальной стадии чемпионата Европы. Он нашел путь к воротам соперника на 90-й+3-й минуте.

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