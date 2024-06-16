Кроос в первом матче Евро-2024 установил рекорд

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос выполнил 99% точных передач в матче открытия чемпионата Европы-2024 с национальной командой Шотландии (5:1). Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», центральный полузащитник немецкой сборной сделал 101 точную передачу из 102. Об этом сообщает Opta.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур

Германия - Шотландия - 5:1

1:0 Вирц – 10' 2:0 Мусиала – 19' 3:0 Хаверц – 45+1' 4:0 Фюллькруг – 68' 4:1 Рюдигер – 87' 5:1 Джан – 90+3'

Удаления: нет / Портеус – 44'

Начиная с 1980 года, это самый высокий показатель за всю историю среди всех игроков, сделавших более 100 передач за игру на чемпионатах Европы.

Напомним, в первом матче турнира, который прошёл вчера, 14 июня, сборная Германии обыграла Шотландию с разгромным счётом 5:1. На 10-й минуте счёт в матче открыл атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. На 19-й минуте хавбек немецкой национальной команды Джамал Мусиала укрепил её преимущество. На 45+1-й минуте нападающий сборной Германии Кай Хаверц забил третий гол своей команды, реализовав 11-метровый.

На 68-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг забил четвёртый гол хозяев. На 87-й минуте центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер забил гол в свои ворота. На 90+3-й минуте пятый гол хозяев забил полузащитник Эмре Джан.

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