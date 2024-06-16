ЕВРО-2024: 3 гола за 16 минут решили судьбу матча чемпиона - ВИДЕО

Продолжается групповой этап ЕВРО-2024, проходящий в Германии.
Как сообщает İdman.biz, сегодня завершился первый тур в группе Б.
В последнем матче дня Италия встретилась с Албанией. Матч «группы смерти» прошел в Дортмунде. Албанцы неожиданно открыли счет на первой же минуте матча. Но затем дважды пропустили и проиграли. Все голы были забиты в первые 16 минут.
Отметим, что Италия является последним чемпионом Европы.
ЕВРО-2024
Групповой этап, I тур
15 июня, группа Б
23:00. Италия - Албания - 2:1
Голы: Алессандро Бастони (11), Никола Барелла (16); Недим Байрами (1)
Судья: Феликс Цвайер (Германия).
Дортмунд. Вестфаленштадион
İdman.biz