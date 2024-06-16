ЕВРО-2024: 3 гола за 16 минут решили судьбу матча чемпиона - ВИДЕО

Продолжается групповой этап ЕВРО-2024, проходящий в Германии.

Как сообщает İdman.biz, сегодня завершился первый тур в группе Б.

В последнем матче дня Италия встретилась с Албанией. Матч «группы смерти» прошел в Дортмунде. Албанцы неожиданно открыли счет на первой же минуте матча. Но затем дважды пропустили и проиграли. Все голы были забиты в первые 16 минут.

Отметим, что Италия является последним чемпионом Европы.

ЕВРО-2024

Групповой этап, I тур

15 июня, группа Б

23:00. Италия - Албания - 2:1

Голы: Алессандро Бастони (11), Никола Барелла (16); Недим Байрами (1)

Судья: Феликс Цвайер (Германия).

Дортмунд. Вестфаленштадион

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