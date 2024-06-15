Прошлых чемпионов Европы не узнать

Сборная Италии приехала в Германию в статусе действующего чемпиона Европы. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», три года назад команда Роберто Манчини обыграла англичан в серии пенальти и завоевала золотые медали. Но с того момента в ней произошли серьёзные изменения.

Действующие чемпионы Европы пролетели мимо ЧМ-2022. Сначала итальянцы пропустили вперёд Швейцарию в отборочной группе, а потом проиграли Северной Македонии в стыках. И проиграли эпично. Италия владела мячом 64% игрового времени, нанесла 32 удара (пять — в створ) и подала 16 угловых. Северная Македония пробила всего четыре раза (дважды — в створ), но один из этих ударов оказался голевым. Гости забили на 90+2-й минуте, и итальянцам не хватило времени, чтобы отыграться.

Далее — достаточно неплохое выступление в Лиге наций. Первое место в группе с Венгрией, Германией и Англией. 11 очков из 18 возможных, одно поражение в шести матчах. В полуфинале итальянцы не справились с испанцами (1:2), но в матче за третье место одолели Нидерланды (3:2). В целом довольно приличный результат.

Отбор на Евро-2024 сложился для Италии непросто. Первые матчи команда провела под руководством одного тренера — Роберто Манчини, а потом её возглавил Лучано Спаллетти. Навязать борьбу Англии за первое место на получилось. Украину же итальянцы опередили только по дополнительным показателям. И всё могло быть ещё хуже, назначь арбитр пенальти в ворота Италии в концовке решающего матча с Украиной (0:0). Конечно, 11-метровый ещё нужно было бы реализовать, но в целом можно сказать, что Италия отскочила.

Спаллетти ввёл запреты и делает из сборной стаю волков

Год назад Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии. Для многих решение показалось неожиданным. Правда, чуть позже итальянец возглавил национальную команду Саудовской Аравии, и всё стало понятно. Роберто не устоял перед деньгами, которые ему предложили в арабской стране. Италия нашла нового тренера — им стал Лучано Спаллетти. За несколько месяцев до этого он привёл «Наполи» к первому за длительное время чемпионству в Серии А. Потом тренер покинул клуб. Сославшись на то, что у него нет сил.

До этого Спаллетти никогда не тренировал сборные. А теперь приехал на первый крупный турнир. Италия не входит в число главных фаворитов нынешнего Евро. Аналитики Opta оценивают вероятность победы команды Спаллетти на турнире в 5% (седьмой результат среди всех 24 сборных). При новом тренере Италия отыграла 10 матчей и потерпела только одно поражение. В октябре 2023-го она не справилась с англичанами (1:3) на «Уэмбли».

«Быть действующими чемпионами — стимул, — утверждает Спаллетти. — В 2021-м Италия не входила в число сильнейших сборных Евро на бумаге, но в итоге добралась до золота. Лично я буду считать себя победителем, если мне удастся создать команду».

Спаллетти неоднократно критиковал футболистов сборной Италии за длительные игры в PlayStation. В феврале Лучано дал интервью Gazzetta dello Sport и разнёс некоторых игроков: «Если современность заключается в том, чтобы играть в приставку до четырёх часов утра, то мне не нравится такая современность. Сборная Италии должна быть стаей голодных волков. Нужно приезжать сюда, чтобы биться за победу на Евро, а не ради успеха в Call of Duty».

После этого Спаллетти посоветовал футболистам оставить PlayStation дома, а в сборную приезжать ради спортивных целей. В итальянской прессе даже появилась информация, что тренер наложил запрет на приставки. Правда, сам Спаллетти опроверг это.

«Иногда мне грустно, что я прихожу на пресс-конференцию, чтобы комментировать то, чего не говорил, — печально отметил Лучано перед матчем с Албанией. — Меня не беспокоит то, как футболисты проводят свободное время. Я лишь не позволяю им проводить ночь без сна. Не имею ничего против игр. Мы создали на базе комнату, где есть приставки. Все ходят туда, я сам держал джойстик в руках. Футболисты могут играть, но только в правильное время суток. Если они бодрствуют до трёх-четырёх часов утра — это неприемлемо. Ночью нужно спать. Спортсменам необходимо вести правильный образ жизни. Я не запрещал им играть в PlayStation. Однако если они делают это ночью — другое дело».

Кстати, Спаллетти ввёл в сборной ряд жёстких ограничений (данные Corriere dello Sport). Во-первых, в команде появилось ограничение на использование мобильных телефонов. Перед обедом и ужином — пользуйтесь, за массажным столом или в ходе собрания — запрет. Во-вторых, игрокам нельзя использовать наушники. Рубиться в приставку можно только в игровой комнате и не позже полуночи. А смех и шутки в команде не должны влиять на концентрацию.

«Что приносит мне больше всего душевного спокойствия, так это присутствие Спаллетти. Я считаю, что он отличный тренер, способный привнести в свои команды хороший план на игру и стиль, и он показал это с «Наполи». Я также верю, что если игроки будут слушать его на Евро, то Италия может нас удивить. Убеждён, что Спаллетти — правильный человек на нужном месте», — сказал легендарный Арриго Сакки.

Состав мощно изменился. Старых лидеров больше даже не вызывают

Давайте вспомним состав сборной Италии в финале Евро-2020. Центр обороны тогда составили Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи — 70 лет на двоих. Оба уже завершили карьеру. Любопытно, что Бонуччи ещё в начале 2024 года рассчитывал поехать в Германию в составе сборной, но в итоге закончил с футболом по окончании сезона. Кстати, Лео не играл за национальную команду около года. Спаллетти даже не вызывал его в сборную.

За левый фланг обороны в финале Евро-2020 отвечал натурализованный бразилец Эмерсон. Смотрим в его профиль и видим, что он не играл за сборную Италии с марта 2023 года. То есть ни одного матча при Спаллетти. В заявке на Евро-2024 Эмерсона нет. Марко Верратти — ещё один футболист, который не играл за сборную с лета 2023-го. Примерно в то же время он променял «ПСЖ» на катарский клуб «Аль-Араби». А ведь три года назад Марко выходил в основе сборной в финале.

Лоренцо Инсинье не играл за сборную с того самого матча с Северной Македонией (март 2022-го). Летом того же года фланговый нападающий укатил в «Торонто», и в сборную его больше не приглашали. Чиро Иммобиле в 2021 году — основной нападающий сборной Италии в финале Евро. А теперь он даже не попал в заявку на турнир. Но кого это удивляет, если форвард «Лацио» не играл за сборную с сентября 2023-го. Итог: сразу шесть футболистов стартового состава Италии в финале Евро-2020 на этот раз не попали даже в заявку.

Если копнуть ещё глубже, то можно обнаружить куда более обширный список тех, кто тогда был в заявке, а сейчас нет. Сальваторе Сиригу, Федерико Бернардески, Доменико Берарди, Франческо Ачерби, Мануэль Локателли, Андреа Белотти, Алессандро Флоренци, Маттео Пессина, Рафаэл Толой. Никто из них не попал в состав на этот раз. Впрочем, Ачерби и Берарди могли бы быть в заявке, не получи они травмы. Но, как ни крути, это совсем другая сборная.

Новый капитан. Спаллетти защищает его от критики

Кто был капитаном сборной Италии три года назад? Кьеллини. Естественно, его уже нет в команде. Теперь эту роль доверили Джанлуиджи Доннарумме. Конкуренту Матвея Сафонова в «ПСЖ», который вытащил две серии пенальти (в полуфинале и финале) на предыдущем Евро. Доннарумма — по-прежнему основной вратарь сборной Италии. Хотя он далеко не всегда играет стабильно. Вратарь способен и на чудесный сейв, и на грубый «привоз». «Нелегко иметь дело с критиками, но мы должны оставаться профессионалами. Нужно сохранять спокойствие», — говорил Джанлуиджи после очередной порции хейта.

«Доннарумму не простили за то, что этот вундеркинд вырвался вперёд за счёт своего таланта», — поддержал вратаря Спаллетти. К 25 годам Доннарумма накопил более 60 матчей за сборную, стал чемпионом Европы и теперь играет с капитанской повязкой. Его роль основного голкипера национальной команды пока не подвергается сомнению.

К кому стоит присмотреться

Давиде Фраттези провёл первый сезон в составе «Интера». Ему очень редко доверяли место в стартовом составе, но это и понятно, учитывая высокий уровень конкуренции. Несмотря на это, Фраттези набрал приличные 15 (8+7) очков по системе «гол+пас» во всех турнирах. В среднем ему требуется 103 минуты на одно результативное действие. А что в сборной? Пять голов в 15 матчах. Неплохие цифры, учитывая, что Давиде играет на позиции атакующего полузащитника. Пожалуй, самые важные мячи за сборную Фраттези забил в сентябре 2023 года. Тогда итальянцы обыграли дома Украину (2:1) в отборе Евро-2024, а Фраттези положил двушку. Кто знает, где бы сейчас была сборная Италии без этих голов.

Сборная Италии приехала на Евро в заметно обновлённом составе. Плюс у неё тренер, который никогда не работал на подобных турнирах. А ещё у команды очень сложная группа (Испания, Хорватия, Албания), и в неё мало кто верит. Да и сама сборная пока выглядит сыроватой. Всё идёт к тому, что итальянцы вряд ли порадуют своих болельщиков хорошим результатом.

İdman.biz