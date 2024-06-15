Сначала Нидерланды, 21 год спустя - Германия

Спустя 20 лет и 7 месяцев Шотландия, встречавшаяся с Германией в стартовом матче ЕВРО-2024, пропустила в официальном матче 5 и более голов.

İdman.biz сообщает, что британцы, проигравшие со счетом 1:5, в последний раз проигрывали так в ноябре 2003 года.

В отборочном матче ЕВРО-2004, почти 21 год назад Нидерланды разгромили шотландцев - 6:0. После этого, хотя «тартановая армия» однажды пропустила столько же голов во встрече с США в мае 2012 года (1:5), этот матч носил товарищеский характер.

Отметим, что в следующем туре Шотландия встретится со Швейцарией.

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