Первые голы ЕВРО: Кто? Когда? Где? - СПИСОК

В матче открытия ЕВРО-2024 был забит один из самых ранних голов в истории турнира.

Как сообщает İdman.biz, автором второго быстрого мяча стал Флориан Вирц, открывший счет на 10-й минуте.

21-летний футболист, отличившийся в матче с Шотландией, уступает только Георгиосу Карагунису. Греческий игрок является автором самого раннего гола в истории чемпионатов Европы. Он открыл счет на 7-й минуте матча против Португалии на ЕВРО-2004.

Лишь однажды в стартовой игре турнира командам не удалось отличиться. В 1968 году во 2-м матче чемпионата игрок Югославии смог забить Англии на 88-й минуте.

Первые голы чемпионатов Европы

Год Город Автор гола Команда Игрв Минута 06.07.1960 Париж Милан Галич Югославия Франция - 5:4 11' 17.06.1964 Мадрид Хус Переда Испания Венгрия - 2:1 35' 05.06.1968 Флоренция Драга Джаич Югославия Англия - 1:0 88'* 17.06.1972 Антверпен Герд Мюллер ФРГ Бельгия - 2:1 24' 16.06.1976 Загреб Антон Ондруш Чехословакия Голландия - 3:1 19' 11.06.1980 Рим Карл-Хайнц Румменигге ФРГ Чехословакия - 1:0 57' 12.06.1984 Париж Мишель Платини Франция Дания - 1:0 78' 10.06.1988 Дюссельдорф Роберто Манчини Италия ФРГ - 1:1 52' 10.06.1992 Стокгольм Янне Эриксон Швеция Франция - 1:1 24' 08.06.1996 Лондон Алан Ширер Англия Швейцария - 1:1 23' 10.06.2000 Брюссель Барт Гор Бельгия Швеция - 2:1 43' 12.06.2004 Порту Георгиос Карагунис Греция Португалия - 2:1 7' 07.06.2008 Базель Вацлав Сверкош Чехия Польша - 1:0 71' 08.06.2012 Варшава Роберт Левандовски Польша Греция - 1:1 17' 10.06.2016 Сен-Дени Оливье Жиру Франция Румыния - 2:1 57' 11.06.2021 Рим Мерих Демирал (автогол) Италия Турция - 3:0 53' 14.06.2024 Мюнхен Флориан Вирц Германия Шотландия - 5:1 10'

* - 2-й матч турнира

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