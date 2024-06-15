Первые голы ЕВРО: Кто? Когда? Где? - СПИСОК

В матче открытия ЕВРО-2024 был забит один из самых ранних голов в истории турнира.
Как сообщает İdman.biz, автором второго быстрого мяча стал Флориан Вирц, открывший счет на 10-й минуте.
21-летний футболист, отличившийся в матче с Шотландией, уступает только Георгиосу Карагунису. Греческий игрок является автором самого раннего гола в истории чемпионатов Европы. Он открыл счет на 7-й минуте матча против Португалии на ЕВРО-2004.
Лишь однажды в стартовой игре турнира командам не удалось отличиться. В 1968 году во 2-м матче чемпионата игрок Югославии смог забить Англии на 88-й минуте.
Первые голы чемпионатов Европы
|
Год
|
Город
|
Автор гола
|
Команда
|
Игрв
|
Минута
|
06.07.1960
|
Париж
|
Милан Галич
|
Югославия
|
Франция - 5:4
|
11'
|
17.06.1964
|
Мадрид
|
Хус Переда
|
Испания
|
Венгрия - 2:1
|
35'
|
05.06.1968
|
Флоренция
|
Драга Джаич
|
Югославия
|
Англия - 1:0
|
88'*
|
17.06.1972
|
Антверпен
|
Герд Мюллер
|
ФРГ
|
Бельгия - 2:1
|
24'
|
16.06.1976
|
Загреб
|
Антон Ондруш
|
Чехословакия
|
Голландия - 3:1
|
19'
|
11.06.1980
|
Рим
|
Карл-Хайнц Румменигге
|
ФРГ
|
Чехословакия - 1:0
|
57'
|
12.06.1984
|
Париж
|
Мишель Платини
|
Франция
|
Дания - 1:0
|
78'
|
10.06.1988
|
Дюссельдорф
|
Роберто Манчини
|
Италия
|
ФРГ - 1:1
|
52'
|
10.06.1992
|
Стокгольм
|
Янне Эриксон
|
Швеция
|
Франция - 1:1
|
24'
|
08.06.1996
|
Лондон
|
Алан Ширер
|
Англия
|
Швейцария - 1:1
|
23'
|
10.06.2000
|
Брюссель
|
Барт Гор
|
Бельгия
|
Швеция - 2:1
|
43'
|
12.06.2004
|
Порту
|
Георгиос Карагунис
|
Греция
|
Португалия - 2:1
|
7'
|
07.06.2008
|
Базель
|
Вацлав Сверкош
|
Чехия
|
Польша - 1:0
|
71'
|
08.06.2012
|
Варшава
|
Роберт Левандовски
|
Польша
|
Греция - 1:1
|
17'
|
10.06.2016
|
Сен-Дени
|
Оливье Жиру
|
Франция
|
Румыния - 2:1
|
57'
|
11.06.2021
|
Рим
|
Мерих Демирал (автогол)
|
Италия
|
Турция - 3:0
|
53'
|
14.06.2024
|
Мюнхен
|
Флориан Вирц
|
Германия
|
Шотландия - 5:1
|
10'
* - 2-й матч турнира
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