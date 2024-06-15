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Первые голы ЕВРО: Кто? Когда? Где? - СПИСОК

Евро-2024
Новости
15 Июня 2024 09:17
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Первые голы ЕВРО: Кто? Когда? Где? - СПИСОК

В матче открытия ЕВРО-2024 был забит один из самых ранних голов в истории турнира.

Как сообщает İdman.biz, автором второго быстрого мяча стал Флориан Вирц, открывший счет на 10-й минуте.

21-летний футболист, отличившийся в матче с Шотландией, уступает только Георгиосу Карагунису. Греческий игрок является автором самого раннего гола в истории чемпионатов Европы. Он открыл счет на 7-й минуте матча против Португалии на ЕВРО-2004.

Лишь однажды в стартовой игре турнира командам не удалось отличиться. В 1968 году во 2-м матче чемпионата игрок Югославии смог забить Англии на 88-й минуте.

Первые голы чемпионатов Европы

Год

Город

Автор гола

Команда

Игрв

Минута

06.07.1960

Париж

Милан Галич

Югославия

Франция - 5:4

11'

17.06.1964

Мадрид

Хус Переда

Испания

Венгрия - 2:1

35'

05.06.1968

Флоренция

Драга Джаич

Югославия

Англия - 1:0

88'*

17.06.1972

Антверпен

Герд Мюллер

ФРГ

Бельгия - 2:1

24'

16.06.1976

Загреб

Антон Ондруш

Чехословакия

Голландия - 3:1

19'

11.06.1980

Рим

Карл-Хайнц Румменигге

ФРГ

Чехословакия - 1:0

57'

12.06.1984

Париж

Мишель Платини

Франция

Дания - 1:0

78'

10.06.1988

Дюссельдорф

Роберто Манчини

Италия

ФРГ - 1:1

52'

10.06.1992

Стокгольм

Янне Эриксон

Швеция

Франция - 1:1

24'

08.06.1996

Лондон

Алан Ширер

Англия

Швейцария - 1:1

23'

10.06.2000

Брюссель

Барт Гор

Бельгия

Швеция - 2:1

43'

12.06.2004

Порту

Георгиос Карагунис

Греция

Португалия - 2:1

7'

07.06.2008

Базель

Вацлав Сверкош

Чехия

Польша - 1:0

71'

08.06.2012

Варшава

Роберт Левандовски

Польша

Греция - 1:1

17'

10.06.2016

Сен-Дени

Оливье Жиру

Франция

Румыния - 2:1

57'

11.06.2021

Рим

Мерих Демирал (автогол)

Италия

Турция - 3:0

53'

14.06.2024

Мюнхен

Флориан Вирц

Германия

Шотландия - 5:1

10'

* - 2-й матч турнира

İdman.biz

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