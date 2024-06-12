ЕВРО-2024: Фавориты главных тренеров наших клубов и сборные, за которые они будут болеть - ОПРОС

Через два дня внимание всей Европы будет приковано к ЕВРО-2024, который пройдет в Германии. Фанаты, футбольные эксперты и те, кто имеет отношение к этому виду спорта, с нетерпением ожидающие континентального первенства, определяют перед соревнованием своих фаворитов.
Главные тренеры клубов, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана, не являются исключением. Действующие сейчас специалисты рассказали İdman.biz о своих фаворитах и сборных, за которые они будут болеть.
«Нефтчи», «Шамахы» и «Туран Товуз» в поисках главного тренера, поэтому свои прогнозы дали 7 экспертов.
|
Главный тренер (Клуб)
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Команда, за которую будет болеть
|
Кого считает фаворитом
|
Гурбан Гурбанов («Карабах»)
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Турция
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Испания
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Рашад Садыхов («Зира»)
|
Турция
|
Франция, Германия
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Самир Абасов («Сумгаит»)
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Украина и Хорватия
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-
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Шахин Диниев («Сабаил»)
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Турция и Испания
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Испания, Германия, Англия, Франция
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Крунослав Рендулич («Сабах»)
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Хорватия и Португалия
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Франция, Германия, Испания, Португалия
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Адиль Шукюров («Кяпаз»)
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Турция
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Германия, Испания
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Эльмар Бахшиев («Араз-Нахчыван»)
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Португалия
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Франция
Банучичак Гусейнли
İdman.biz