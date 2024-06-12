ЕВРО-2024: Фавориты главных тренеров наших клубов и сборные, за которые они будут болеть - ОПРОС

Через два дня внимание всей Европы будет приковано к ЕВРО-2024, который пройдет в Германии. Фанаты, футбольные эксперты и те, кто имеет отношение к этому виду спорта, с нетерпением ожидающие континентального первенства, определяют перед соревнованием своих фаворитов.

Главные тренеры клубов, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана, не являются исключением. Действующие сейчас специалисты рассказали İdman.biz о своих фаворитах и ​​сборных, за которые они будут болеть.

«Нефтчи», «Шамахы» и «Туран Товуз» в поисках главного тренера, поэтому свои прогнозы дали 7 экспертов.

Главный тренер (Клуб) Команда, за которую будет болеть Кого считает фаворитом Гурбан Гурбанов («Карабах») Турция Испания Рашад Садыхов («Зира») Турция Франция, Германия Самир Абасов («Сумгаит») Украина и Хорватия - Шахин Диниев («Сабаил») Турция и Испания Испания, Германия, Англия, Франция Крунослав Рендулич («Сабах») Хорватия и Португалия Франция, Германия, Испания, Португалия Адиль Шукюров («Кяпаз») Турция Германия, Испания Эльмар Бахшиев («Араз-Нахчыван») Португалия Франция

Банучичак Гусейнли

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