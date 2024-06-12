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ЕВРО-2024: Фавориты главных тренеров наших клубов и сборные, за которые они будут болеть - ОПРОС

Евро-2024
Новости
12 Июня 2024 16:16
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ЕВРО-2024: Фавориты главных тренеров наших клубов и сборные, за которые они будут болеть - ОПРОС

Через два дня внимание всей Европы будет приковано к ЕВРО-2024, который пройдет в Германии. Фанаты, футбольные эксперты и те, кто имеет отношение к этому виду спорта, с нетерпением ожидающие континентального первенства, определяют перед соревнованием своих фаворитов.

Главные тренеры клубов, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана, не являются исключением. Действующие сейчас специалисты рассказали İdman.biz о своих фаворитах и ​​сборных, за которые они будут болеть.

«Нефтчи», «Шамахы» и «Туран Товуз» в поисках главного тренера, поэтому свои прогнозы дали 7 экспертов.

Главный тренер (Клуб)

Команда, за которую будет болеть

Кого считает фаворитом

Гурбан Гурбанов («Карабах»)

Турция

Испания

Рашад Садыхов («Зира»)

Турция

Франция, Германия

Самир Абасов («Сумгаит»)

Украина и Хорватия

-

Шахин Диниев («Сабаил»)

Турция и Испания

Испания, Германия, Англия, Франция

Крунослав Рендулич («Сабах»)

Хорватия и Португалия

Франция, Германия, Испания, Португалия

Адиль Шукюров («Кяпаз»)

Турция

Германия, Испания

Эльмар Бахшиев («Араз-Нахчыван»)

Португалия

Франция

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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