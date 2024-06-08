Совещание по подготовке к III Играм СНГ под председательством Фарида Гаибова - ФОТО

8 июня состоялось совещание по вопросам подготовки к III Играм СНГ.

Как сообщает İdman.biz, на совещании под председательством министра молодежи и спорта Фарида Гаибова приняли участие члены рабочей группы и представители спортивных федераций по видам, включенным в программу игр.

На встрече обсуждались вопросы аккредитации спортсменов и делегаций, размещения, уровня подготовки мест проведения соревнований, маркетинга, СМИ и подготовки к играм.

Отметим, что III Игры СНГ пройдут в следующем году в 14 городах Азербайджана - Гяндже, Ханкенди, Мингячевире, Габале, Исмаиллы, Шеки, Шамкире, Товузе, Газахе, Гёйгеле, Евлахе, Огузе, Тертере и Геранбое по 33 программам в 22 видах спорта.

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