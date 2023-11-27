Ниджат Абасов: "Было бы лучше, если я не поехал на это соревнование"

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов дал интервью İdman.biz, рассказав о выступлении в составе сборной на командном чемпионате Европы в Будве, где коллектив занял 18-е место.

- Сборная завершила выступление на 18-м месте среди 38 команд, хотя изначально являлась фаворитом. В чем вы видите причину неудачного выступления?

- В шахматах всегда нужно быть готовым к неприятным последствиям. Мы не могли оптимально подготовиться к турниру. В командных соревнованиях всегда есть шахматист, который приносит основные очки. К сожалению, у нас не было такого игрока в Будве. Только выступление Рауфа Мамедова можно считать удовлетворительным. Но и он, выступая на пике формы, способен действовать еще лучше. У Теймура Раджабова было мало практики. До этого турнира он мало играл. Насколько бы ты ни был готовым, отсутствие практики также влияет на результат. Вместе с тем, физическое состояние Шахрияра Мамедьярова помешало ему успешно выступить.

- Вы были одним из шахматистов, набравших наименьшее количество очков в команде. Так в чем же была причина?

- Основная причина заключалась в том, что в последнее время я участвовал во многих турнирах. Мне физически не хватало энергии, чтобы хорошо выступать на чемпионате Европы. Турнир «Grand Swiss», можно сказать, был лишним для меня. Когда я думаю об этом, то могу сказать, что было бы лучше, если бы я не поехал на остров Мэн.

- Васиф Дурарбейли и вы считаетесь самыми молодыми шахматистами в команде. Повлияло ли неудачное выступление Шахрияра Мамедьярова и Теймура Раджабова на ваше психологическое состояние?

- Несмотря на наш возраст, мы оба довольно опытные шахматисты. Стараемся делать все возможное, независимо от результатов наших товарищей по команде. Но мы потеряли мотивацию после того, как улетучились шансы на медаль в VI раунде. Это тоже понятно, потому что, мы отправились соревноваться за наградами. К сожалению, не сработало. Мы постараемся сделать выводы.

- Какая партия оказалась для вас самой запоминающейся на чемпионате Европы? В каком матче неудача повлияла на ваш результат?

- Самая запоминающаяся встреча была против Дании. Шахрияр Мамедьяров довел игру до ничьей, допустив внезапную ошибку в матче, в котором у него было явное преимущество. После этого мы рискнули и проиграли, и вместо того, чтобы начать турнир положительно, начали турнир как проигравшие. В IV туре со мной случилось то же самое. Мы проиграли матч с Хорватией, и я был одним из шахматистов, который потерпел поражение. Я почти обыграл своего соперника, но секундная невнимательность трансформировала выигрышную позицию в проигранную.

- Что можете сказать о распределении состава по турам? Были ли возможны другие результаты, если бы вы играли в тех матчах, в которых не вошли в заявку?

- Если мы посмотрим на то, что произошло, возникает мысль, что будь распределение другим, то могли бы получить другой результат. Но я должен отметить, что мы обсуждали состав перед каждым туром. Кто хотел играть, кто отдохнуть - выбирали мы сами. Естественно, окончательное решение принимал капитан. Я думаю, что те решения были правильными. Постараемся устранить недочеты и улучшить результат на будущих соревнованиях.

Эмин Ага

İdman.biz