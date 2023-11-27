Гадир Гусейнов выиграл чемпионат страны по рапиду и блицу

В Бакинском шахматном клубе завершился чемпионат Азербайджана по рапиду и блицу среди мужчин.

Как сообщает İdman.biz, по итогам соревнования в обоих зачетах победу одержал Гадир Гусейнов, набравший 11 очков. Второе место занял Абдулла Гадимбейли (9,5), на полбалла от него отстали Кянан Гараев и Ахмед Хаган, поделившие 3-4 места.

Призовой фонд состязания составил 5000 манатов и он носил отборочный характер к чемпионату мира по быстрым шахматам, который пройдет в конце года в Самарканде. В соответствии с регламентом, три лучших шахматиста по итогам национального первенства по рапиду и блицу завоюют путевку на ЧМ.

Ниджат Закиев

İdman.biz