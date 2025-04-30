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Азербайджанский шахматист лидирует в Baku Open

Шахматы
Новости
30 Апреля 2025 23:57
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Азербайджанский шахматист лидирует в Baku Open

Азербайджанский гроссмейстер Магомед Мурадлы лидирует в главном турнире шахматного фестиваля Baku Open.

Как передаёт İdman.biz, в третьем туре Мурадлы одержал победу над соперником из Индии — Илампарти.

В результате азербайджанский шахматист набрал три очка в трёх партиях и делит 1–2-е места с индийцем Асватом, но по дополнительным показателям опережает его. В четвёртом туре шахматисты сыграют друг с другом.

По 2,5 очка в главном турнире набрали Хазар Бабазаде, Мурад Ибрагимли и Мисреддин Искендеров, которые занимают 3-е, 4-е и 6-е места соответственно.

İdman.biz

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