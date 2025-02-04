Мамедзаде, Фаталиева и Ко начинают чемпионат

Сегодня начинается чемпионат Азербайджана по шахматам среди женщин.
Как передает İdman.biz, в нем принимают участие 16 спортсменок, которые сыграют по нокаут-системе. Среди них - ведущие игроки, среди которых Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева и другие.
Сегодня они проведут первые партии 1/8 финала.
Соперницы играют по две партии с переменой цвета, а также в случае необходимости проводят тай-брек.
1/8 финала
Первые партии
Лала Гусейнова – Гюнай Мамедзаде
Говхар Бейдуллаева – Сабина Рзали
Марьям Агавердиева – Ульвия Фаталиева
Ханым Баладжаева – Ляман Гаджиева
Мелек Исмаил – Гюльнар Мамедова
Аян Аллахвердиева – Зейнаб Мамедъярова
Нармин Кязимова – Туркан Мамедъярова
Нармин Абдинова – Сабина Ибрагимова
İdman.biz