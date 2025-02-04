Мамедзаде, Фаталиева и Ко начинают чемпионат

Сегодня начинается чемпионат Азербайджана по шахматам среди женщин.

Как передает İdman.biz, в нем принимают участие 16 спортсменок, которые сыграют по нокаут-системе. Среди них - ведущие игроки, среди которых Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева и другие.

Сегодня они проведут первые партии 1/8 финала.

Соперницы играют по две партии с переменой цвета, а также в случае необходимости проводят тай-брек.

1/8 финала

Первые партии

Лала Гусейнова – Гюнай Мамедзаде

Говхар Бейдуллаева – Сабина Рзали

Марьям Агавердиева – Ульвия Фаталиева

Ханым Баладжаева – Ляман Гаджиева

Мелек Исмаил – Гюльнар Мамедова

Аян Аллахвердиева – Зейнаб Мамедъярова

Нармин Кязимова – Туркан Мамедъярова

Нармин Абдинова – Сабина Ибрагимова

İdman.biz