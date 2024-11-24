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Гукеш начнет матч за корону белыми

Шахматы
Новости
24 Ноября 2024 09:29
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Гукеш начнет матч за корону белыми

В Сингапуре состоялась церемония открытия матча за мировую шахматную корону между Динг Лиреном (Китай) и Доммараджу Гукешем (Индия).

Как передает İdman.biz, мероприятие собрало более 400 гостей и состоялось в театре Капитолий. В ходе жеребьевки Гукеш получил возможность игры белым цветом в первой партии, которая состоится завтра.

Отметим, что матч состоит из 14-ти партий в классические шахматы. Гроссмейстер, первый набравший 7,5 очков, выиграет корону. Ее действующим обладателем является Динг, тогда как Гукеш получил право на матч, выиграв турнир претендентов.

İdman.biz

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