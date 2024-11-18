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Магнус Карлсен: "Опыт очень важен в игре с быстрым контролем"

Шахматы
Новости
18 Ноября 2024 22:35
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Магнус Карлсен: "Опыт очень важен в игре с быстрым контролем"

Магнус Карлсен занял первое место на проходившем в Калькутте турнире 2024 Tata Steel Chess India Open Blitz, добавив золото блица к золоту рапида.

Как передает İdman.biz, норвежец считает, что молодым шахматистам не хватило опыта, чтобы бороться с ним за первое место:

"Опыт очень важен в игре с быстрым контролем. Алиреза Фирузджа - сильнейший блицор всего молодого поколения, потому что он пережил намного больше цейтнотов, чем другие индийские шахматисты".

Из Калькутты Карлсен отправится прямо в Сингапур на матч в шахматы-960 против Фабиано Каруаны. После этого он побывает на матче на первенство мира между Динг Лиреном и Доммараджу Гукешем.

İdman.biz

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