Раджабов в Глобальной шахматной лиге вместе с Карлсеном

3-12 октября в Лондоне пройдет Глобальная шахматная лига, в которой примет участие и азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов.

Как передает İdman.biz, он сыграет в составе команды «Triveni Continental Kings». В нее также вошли Вэй Йи (Китай), Джавохир Синдаров (Узбекистан), Ян Непомнящий, Валентина Гунина (Россия) и Александра Костенюк (Китай).

В Глобальной лиге шесть команд сыграют в два круга. В каждой команде - шесть игроков: три известных гроссмейстера - мужчины, включая Магнуса Карлсена, две - женщины и по одному "вундеркинду".

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