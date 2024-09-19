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Раджабов в Глобальной шахматной лиге вместе с Карлсеном

Шахматы
Новости
19 Сентября 2024 17:33
19
Раджабов в Глобальной шахматной лиге вместе с Карлсеном

3-12 октября в Лондоне пройдет Глобальная шахматная лига, в которой примет участие и азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов.

Как передает İdman.biz, он сыграет в составе команды «Triveni Continental Kings». В нее также вошли Вэй Йи (Китай), Джавохир Синдаров (Узбекистан), Ян Непомнящий, Валентина Гунина (Россия) и Александра Костенюк (Китай).

В Глобальной лиге шесть команд сыграют в два круга. В каждой команде - шесть игроков: три известных гроссмейстера - мужчины, включая Магнуса Карлсена, две - женщины и по одному "вундеркинду".

İdman.biz

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