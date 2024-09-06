Объявлены шахматисты, которые примут участие в "Мемориале Вугара Гашимова-2024"

Объявлены имена шахматистов, которые примут участие в «Мемориале Вугара Гашимова-2024».

Как сообщает İdman.biz, о них сообщил директор турнира Анар Аллахвердиев на пресс-конференции, посвященной соревнованию.

Он сообщил, что 10-й турнир пройдет в городе Шуша:

«Мемориал отныне всегда будет проводиться в городе Шуша. Это очень хорошая новость. Три шахматиста будут представлять Азербайджан на турнире памяти Вугара Гашимова. Это члены сборной Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы. Также будут соревноваться такие известные шахматисты, как Нодирбек Абдуссаторов (Узбекистан, рейтинг ФИДЕ 2766), принявший участие в матче за шахматную корону Ян Непомнящий (Россия, рейтинг ФИДЕ 2755), Рихард Раппорт (Венгрия, рейтинг ФИДЕ 2766), последний победитель турнира Видит Сантош Гуджрати (Индия, рейтинг ФИДЕ 2720)».

Отметим, что турнир пройдет 25-30 сентября.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz