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Магнус Карлсен: "Я горжусь этим больше, чем титулами чемпиона мира"

Шахматы
Новости
3 Сентября 2024 13:44
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Магнус Карлсен: "Я горжусь этим больше, чем титулами чемпиона мира"

Магнус Карлсен всегда привлекает повышенное внимание к своей персоне. 16-й чемпион мира продолжает оставаться гроссмейстером номер один, активно выступает на турнирах и всегда полон идей.

İdman.biz представляет интересные цитаты норвежца из последних интервью.

"Играть еще десять лет - это много! Как я уже сказал, моя мотивация нестабильна, но я люблю играть в шахматы. Поэтому я буду играть по крайней мере, еще несколько лет. Но если принимаешь участие в турнире и занимаешь в нем 10-е место, то зачем вообще садиться за доску?"

"Я начал играть в шахматы, потому что хотел превзойти в этом свою сестру. Это была моя первоначальная цель в шахматах. Потом я задался целью участвовать в турнирах, но прежде всего я искренне люблю игру. Вот почему я продолжил. И, конечно, когда у тебя это хорошо получается, играть легче"

"Я до сих пор считаю, что самое мое большое достижение - победа в чемпионате Норвегии до 11 лет, когда мне было 9. Все началось в тот момент. Все, что произошло после этого, стало просто бонусом"

"Самый важный совет мне дал мой первый тренер Симен Агдестейн. Однажды он заметил, что я играю один и тот же вариант сицилианской защиты несколько партий подряд. Он сказал: "Мне все равно, считаешь ли ты этот дебют хорошим или плохим. Если ты не собираешься искать что-то новое - ты ничему не научишься".

Он взял книгу с полки, протянул ее мне со словами: "Бери, изучай". Для меня было очень важно постоянно учиться и не зацикливаться на одном и том же"

"Будьте любознательными, учитесь, читайте, играйте в шахматы. Но не выбирайте их в качестве карьеры, если не собираетесь стать лучшими в мире"

"Я гораздо больше горжусь своим неизменным пребыванием на первом месте в мировом рейтинге, которое продолжается, кажется, с лета 2011 года. Я горжусь этим больше, чем титулами чемпиона мира"

İdman.biz

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