Азер Мирзоев стал третьим на турнире в Италии

Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев занял третье место на 3-м фестивале "Прекрасная Италия" в Линьяно-Саббьядоро (Италия).

Как сообщает İdman.biz, на финише турнира он добился победы над Каспером Лиу (Дания). Благодаря этому результату он набрал 6,5 очков из девяти возможных и вошел в первую тройку. Причем, ставшему вторым Илану Шнайдеру (Аргентина), Мирзоев уступил по дополнительным показателям. Всего он одержал четыре победы и пять раз сыграл вничью.

Победу на турнире одержал Илья Мартынович (Молдова), в активе которого 7 баллов.

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