Состоялась встреча с шахматистками, которые примут участие в Олимпиаде - ФОТО

Состоялась встреча с женской сборной Азербайджана по шахматам, которая в сентябре примет участие во Всемирной шахматной олимпиаде.
Согласно информации, предоставленной İdman.biz Федерацией шахмат, во встрече приняли участие члены национальной сборной Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, а также капитан Михаил Шерешевский и тренер Евгений Томашевский.
Сначала шахматистки рассказали о последних турнирах, в которых они участвовали. После этого капитан Михаил Шерешевский и тренер Евгений Томашевский высказали свое мнение о последнем этапе подготовки к Олимпиаде.
Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, интересующийся ходом подготовки к Олимпиаде, сообщил, что для национальной сборной и впредь будут создаваться необходимые условия в связи с тренировками.
В ходе встречи обсуждался план подготовки к августу и другие вопросы, связанные с Олимпиадой.
Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Венгрии 10-23 сентября.
İdman.biz