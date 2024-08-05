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Состоялась встреча с шахматистками, которые примут участие в Олимпиаде - ФОТО

Шахматы
Новости
5 Августа 2024 17:04
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Состоялась встреча с шахматистками, которые примут участие в Олимпиаде - ФОТО

Состоялась встреча с женской сборной Азербайджана по шахматам, которая в сентябре примет участие во Всемирной шахматной олимпиаде.

Согласно информации, предоставленной İdman.biz Федерацией шахмат, во встрече приняли участие члены национальной сборной Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, а также капитан Михаил Шерешевский и тренер Евгений Томашевский.

Сначала шахматистки рассказали о последних турнирах, в которых они участвовали. После этого капитан Михаил Шерешевский и тренер Евгений Томашевский высказали свое мнение о последнем этапе подготовки к Олимпиаде.

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, интересующийся ходом подготовки к Олимпиаде, сообщил, что для национальной сборной и впредь будут создаваться необходимые условия в связи с тренировками.

В ходе встречи обсуждался план подготовки к августу и другие вопросы, связанные с Олимпиадой.

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Венгрии 10-23 сентября.

İdman.biz

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