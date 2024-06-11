Четвертая ничья Мамедъярова в Ташкенте

В Ташкенте продолжается турнир «Мастерс» с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.

Как передает İdman.biz, в пятом туре наш гроссмейстер сыграл белыми против Нодирбека Якуббоева. Это четвертый ничейный результат для Шаха.

В турнире принимают участие восемь гроссмейстеров.

Ниже приводим результаты пятого тура.

Шахрияр Мамедъяров – Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) 0,5:0,5

Рихард Раппорт – Алексей Сарана (Сербия) 0,5:0,5

Видит Сантош Гуджарати (Индия) – Ю Янгьи (Китай) 0,5:0,5

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Александр Грищук (ФИДЕ) 1:0

Пархам Магсудлу (Иран) – Джавохир Синдаров (Узбекистан) 0,5:0,5

Турнирная таблица: Якуббоев - 3,5 очка, Ю Янгьи, Синдаров, Абдусатторов - по 3, Раппорт, Сарана - по 2,5, Магсудлу, Видит, Мамедъяров - по 2, Грищук - 1,5.

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