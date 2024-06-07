"Ударила ли неудача в Торонто по амбициям Абасова? Нет, разумеется"

Российский шахматист Александр Грищук коснулся итогов турнира претендентов в Торонто, упомянув об азербайджанском гроссмейстере Ниджате Абасове.

Как сообщает İdman.biz, он отметил, потенциал Ниджата позволял ему выступить лучше.

«Абасов и Фирузджа крайне неудачно выступили. Ударяет ли это по их амбициям? Нет, разумеется. Алирезе всего лишь 20 лет. Со счетов его точно не стоит списывать. После Торонто он выиграл крупный онлайн-турнир Chess.com Classic. В финале сделал камбэк против Магнуса», - подчеркнул Грищук в интервью «Советскому Спорту».

Подводя итоги Торонто, он продолжил: «Мы увидели крайне неровный турнир. Лидеры очень много набрали, а аутсайдеры — очень мало. Плюс уровень игры Гукеша - какой-то высочайший».

Отметим, что Абасов занял на турнире претендентов последнее место.

İdman.biz