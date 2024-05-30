Магомед Мурадлы вырвался в единоличные лидеры в Дубае

Азербайджанский шахматист Магомед Мурадлы вышел в единоличные лидеры на турнире «Dubai Open» в ОАЭ.

Как передает İdman.biz, в пятом туре он черными обыграл Раунака Садвани из Индии. Набрав 4,5 очка, Мурадлы обосновался на вершине таблицы. На полбалла отстают представители Индии Гош Ароняк, Па Иниан, Сетураман, а также турок Ягыз Эрдогмуш.

Остальные наши шахматисты выступают хуже. Эльтадж Сафарли, Ряван Алиев, Гюнай Мамедзаде и Говхар Бейдуллаева набрали по 2,5 очка и занимают места с 35-го по 43-е.

Всего в «Dubai Open» выступает 71 шахматист из сорока стран.

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