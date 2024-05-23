Азербайджанский шахматист выиграл турнир в Шардже

В Шардже завершился крупный шахматный фестиваль.

Как сообщает İdman.biz, помимо турнира «Мастерс», в котором выступали ведущие гроссмейстеры, состоялось и соревнование «Futures», в котором также приняли участие азербайджанские игроки. Его победителем стал Агшин Ализаде. Он набрал 7,5 очков и по дополнительным показателям опередил Сафарулахана Сафина. А третье место занял еще один представитель Азербайджана Юнис Махмудзаде, отставший на 0,5 балла.

Отметим, что на турнире «Мастерс» наилучший результат среди азербайджанских шахматистов показал Айдын Сулейманлы, занявший десятое место.

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