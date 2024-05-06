6 Мая 2024
RU

Фарид Гаибов принял добившуюся исторического успеха Ульвию Фаталиеву - ФОТО

Шахматы
Новости
6 Мая 2024 16:00
Фарид Гаибов принял добившуюся исторического успеха Ульвию Фаталиеву - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял Ульвию Фаталиеву, первую шахматистку Азербайджана, завоевавшую золотую медаль на чемпионате Европы.

Как сообщает İdman.biz, поздравив молодую спортсменку с большим успехом, министр сказал, что верит, что чемпионат Европы будет способствовать развитию шахматного спорта в нашей стране.

У.Фаталиева поблагодарила за проявленное внимание.

Во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Василева, президент Шахматной федерации Азербайджана Махир Мамедов, вице-президент Фаиг Гасанов и тренер Евгений Томашевский.

Отметим, что азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева завоевала золотую медаль на личном континентальном чемпионате, проходившем на греческом острове Родос, и вошла в историю как первая азербайджанская шахматистка, добившаяся этого.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ульвие Фаталиевой посвящена песня - ВИДЕО
12:59
Шахматы

Ульвие Фаталиевой посвящена песня - ВИДЕО

Песня, написанная фанатами шахмат названа “Euphonious Tribute” и выставлена в социальные сети
Абдулла Гадимбейли выиграл международный турнир
4 Мая 16:19
Шахматы

Абдулла Гадимбейли выиграл международный турнир

В Словении прошел "Люблянский фестиваль" по шахматам
Наши шахматисты в соревновании на 125 тысяч долларов
4 Мая 11:43
Шахматы

Наши шахматисты в соревновании на 125 тысяч долларов

Сегодня в ОАЭ стартует шахматный турнир "Dubai Police Global Chess Challenge"
Состоится международный шахматный фестиваль "Baku Open"
3 Мая 13:57
Шахматы

Состоится международный шахматный фестиваль "Baku Open"

Фестиваль пройдет с 29 июня по 7 июля
Шахматная Олимпиада-2028 пройдет в Абу-Даби. Контракт подписан
1 Мая 17:12
Шахматы

Шахматная Олимпиада-2028 пройдет в Абу-Даби. Контракт подписан

ФИДЕ утвердила Абу-Даби в качестве Всемирной Шахматной Олимпиады 2028 года
Наша шахматистка, написавшая историю на чемпионате Европы, вернулась на родину - ФОТО - ВИДЕО
1 Мая 09:41
Шахматы

Наша шахматистка, написавшая историю на чемпионате Европы, вернулась на родину - ФОТО - ВИДЕО

Она вошла в историю как первая женщина-шахматистка Азербайджана, завоевавшая титул чемпионки Европы

Самое читаемое

Генменеджер "Интер Майами" рассказал, как увеличились доходы клуба с приходом Месси
4 Мая 17:21
Мировой футбол

Генменеджер "Интер Майами" рассказал, как увеличились доходы клуба с приходом Месси

"Лео выводит вас на новый уровень"
Невероятное заявление о Месси: "Он был генетически модифицирован"
4 Мая 18:49
Мировой футбол

Невероятное заявление о Месси: "Он был генетически модифицирован"

"Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства, которые помогали ему расти"
Месси впервые в карьере сделал пента-трик из голевых передач в одном матче
5 Мая 18:06
Мировой футбол

Месси впервые в карьере сделал пента-трик из голевых передач в одном матче

Месси впервые в карьере сделал пять результативных передач в одном матче, а также стал первым игроком в истории МЛС, которому это удалось
Фарид Гаибов: "Рад приветствовать всех на первом Кубке Европы в Баку" - ФОТО - ВИДЕО
3 Мая 19:23
Гимнастика

Фарид Гаибов: "Рад приветствовать всех на первом Кубке Европы в Баку" - ФОТО - ВИДЕО

В Баку состоялась торжественное открытие Кубка мира по художественной гимнастике