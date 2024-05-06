Фарид Гаибов принял добившуюся исторического успеха Ульвию Фаталиеву - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял Ульвию Фаталиеву, первую шахматистку Азербайджана, завоевавшую золотую медаль на чемпионате Европы.

Как сообщает İdman.biz, поздравив молодую спортсменку с большим успехом, министр сказал, что верит, что чемпионат Европы будет способствовать развитию шахматного спорта в нашей стране.

У.Фаталиева поблагодарила за проявленное внимание.

Во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Василева, президент Шахматной федерации Азербайджана Махир Мамедов, вице-президент Фаиг Гасанов и тренер Евгений Томашевский.

Отметим, что азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева завоевала золотую медаль на личном континентальном чемпионате, проходившем на греческом острове Родос, и вошла в историю как первая азербайджанская шахматистка, добившаяся этого.

İdman.biz