Пришло время золота - АНАЛИТИКА

Сегодня на греческом острове Родос завершится индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин.

Как сообщает İdman.biz, соревнования на земле Эллады могут войти золотыми буквами в историю азербайджанского спорта.

Турнир, проводимый по швйцарской системе, состоит из 10 туров. Последний тур уточнит имена призеров.

Полбалла достаточно

Лидер чемпионата Ульвия Фаталиева набрала 8 очков в 9 матчах. Наш представитель, опережающий своих ближайших преследователей на 1 очко, встретится с грузинкой Нино Бациашвили. Достаточно ничьи, чтобы наш международный мастер стала чемпионом. Полбалла принесут мастеру звание чемпиона Европы. Поражение заставит учитывать дополнительные показатели. Претензию на любую медаль сохраняет и Гюнай Мамедзаде, отстающая на одно очко и занимающая 5-е место. Ханум Баладжаева и Сабина Ибрагимова не упустили своих теоретических шансов попасть в тройку в довольно плотном графике. У каждой из них по 6,5 очка.

Невиданная удача

Если Ульвия станет чемпионкой Европы, она станет первой шахматисткой, сделавшей это в истории азербайджанских шахмат. В личном первенстве Европы, проводимом с 2000 года, ни один наш представитель, будь то мужчина или женщина, первенство не выиграли. В 2020 году турнир, который не состоялся из-за коронавируса, проводился до настоящего времени 23 раза. В этом году женщины соревнуются в Греции, а мужские соревнования запланированы в Израиле.

Успех, начавшийся в Польше

Азербайджанские шахматисты в предыдущие годы завоевали всего три медали. Первого такого успеха добился Теймур Раджабов в 2005 году. Тогда наш гроссмейстер, считавшийся молодым талантом, завоевал в Польше серебро. Этот успех остается первым и пока последним достижением шахматистов-мужчин на континентальной арене.

Дубль без золота в Праге

Следующего успеха нам пришлось ждать 17 лет. Наши женщины отличились в Праге в 2022 году. Наши представительницы завоевали две награды. Гюнай повторила результат Теймура и завоевала серебро. Ульвия довольствовалась бронзой. Это та самая Ульвия, которая так близка к тому, чтобы сменить бронзу на золото два года спустя. У нее есть возможность стать не только нашей первой чемпионкой, но и первым шахматистом, завоевавшим два призовых места.

Наши медали индивидуальных чемпионатов Европы по шахматам

2005, Забье (Польша) – Теймур Раджабов – серебряная медаль

2022, Прага (Чехия) – Гюнай Мамедзаде – серебряная медаль

2022, Прага (Чехия) – Ульвия Фаталиева – бронзовая медаль

Отметим, что нашу команду на Родосе представляют 10 шахматистов.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz