Фабиано Каруана: "В концовке партии с Абасовым мне повезло"

«Партия против Ниджата Абасова получилась довольно сложной, приходилось делать много расчетов».

Как сообщает İdman.biz, так американский гроссмейстер Фабиано Каруана прокомментировал свою победу над азербайджанским шахматистом во втором туре турнира претендентов в Торонто.

Рейтинг-фаворит не оставил Абасову много возможностей для контригры. Но признался, что выиграл не без доли везения: «Думаю, в концовке мне повезло, потому что Ниджат совершил ошибочный ход, взяв на b3, и его позиция рухнула. Игра была очень сложной. Это тот тип преимущества, когда можешь вести партию, но одна ошибка, и оно полностью ускользает», - отметил Каруана.

Отметим, что Абасова это было первое поражение на турнире.

Ниджат Закиев

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