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Гюльнар Мамедова идет второй в Ташкенте

Шахматы
Новости
10 Марта 2024 10:19
Гюльнар Мамедова идет второй в Ташкенте

Азербайджанская шахматистка Гюльнар Мамедова идет второй на фестивале в Ташкенте.

Как сообщает İdman.biz, в шестом туре она сыграла вничью с представительницей Индии Сваминатан Сумией. Мамедова набрала 4,5 очка и по лучшим дополнительным показателям опережает восьмерых шахматисток, имеющих такое же количество очков.

Гюльнар на полбалла отстает от лидирующей Анастасии Боднарук (ФИДЕ).

В то же время, другая наша соотечественница Мелек Исмаил находится на 20-м месте (4 балла).

Ниджат Закиев

İdman.biz

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