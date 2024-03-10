Гюльнар Мамедова идет второй в Ташкенте

Азербайджанская шахматистка Гюльнар Мамедова идет второй на фестивале в Ташкенте.

Как сообщает İdman.biz, в шестом туре она сыграла вничью с представительницей Индии Сваминатан Сумией. Мамедова набрала 4,5 очка и по лучшим дополнительным показателям опережает восьмерых шахматисток, имеющих такое же количество очков.

Гюльнар на полбалла отстает от лидирующей Анастасии Боднарук (ФИДЕ).

В то же время, другая наша соотечественница Мелек Исмаил находится на 20-м месте (4 балла).

Ниджат Закиев

İdman.biz