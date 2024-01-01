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Мамедъяров начал год на 26-м месте в рейтинге

Шахматы
Новости
1 Января 2024 09:44
Мамедъяров начал год на 26-м месте в рейтинге

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала рейтинг на 1 января.

İdman.biz сообщает, Шахрияр Мамедъяров имеет наилучшие показатели среди азербайджанских шахматистов. Он переместился с 26-го на 24-е место, имея показатель 2726 Elo. Теймур Раджабов по-прежнему 27-й (2723), а Рауф Мамедов идет 87-м (2651).

Лидирует в табели о рангах Магнус Карлсен (2830), вторым идет Фабиано Каруана (2804), а замыкает тройку Хикару Накамура (2788).

В женском рейтинге Гюнай Мамедзаде. обосновалась на 26-й позиции (2449). Ульвия Фаталиева - 64-я (2384), Говхар Бейдуллаева - 77-я (2374), Гюльнар Мамедова - 97-я (2351), а Ханым Баладжаева занимает 99-е место (2350).

Рейтинг возглавляет Хоу Ифань (2632), второе место - Хампи Конеру (2554), а замыкает тройку Александра Горячкина (2553).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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