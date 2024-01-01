Мамедъяров начал год на 26-м месте в рейтинге

10 лет со дня, круто изменившего жизнь Михаэля Шумахера

Десять лет назад, 29 декабря 2013 года, во французских Альпах на одном из горнолыжных склонов произошёл несчастный случай, в котором Михаэль Шумахер получил тяжёлые травмы, круто изменившие его жизнь