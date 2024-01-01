Мамедъяров начал год на 26-м месте в рейтинге

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала рейтинг на 1 января.
İdman.biz сообщает, Шахрияр Мамедъяров имеет наилучшие показатели среди азербайджанских шахматистов. Он переместился с 26-го на 24-е место, имея показатель 2726 Elo. Теймур Раджабов по-прежнему 27-й (2723), а Рауф Мамедов идет 87-м (2651).
Лидирует в табели о рангах Магнус Карлсен (2830), вторым идет Фабиано Каруана (2804), а замыкает тройку Хикару Накамура (2788).
В женском рейтинге Гюнай Мамедзаде. обосновалась на 26-й позиции (2449). Ульвия Фаталиева - 64-я (2384), Говхар Бейдуллаева - 77-я (2374), Гюльнар Мамедова - 97-я (2351), а Ханым Баладжаева занимает 99-е место (2350).
Рейтинг возглавляет Хоу Ифань (2632), второе место - Хампи Конеру (2554), а замыкает тройку Александра Горячкина (2553).
Заки Фейзуллаев
İdman.biz