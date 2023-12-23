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ЧМ по рапиду и блицу назовет участника турнира претендентов

Шахматы
Новости
23 Декабря 2023 11:20
ЧМ по рапиду и блицу назовет участника турнира претендентов

Чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-30 декабря в Самарканде, не только поставит точку в шахматном сезоне. Он может определить еще одного участника турнира претендентов.

Как сообщает İdman.biz, об этом пишет официальный сайт Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Он оценил расклад сил в борьбе за вакансию в кандидатский старт посредством текущих результатов, показанных гроссмейстерами в течении года.

ФИДЕ после турнира "Grand Swiss" осталось разыграть два билета на турнир претендентов, который пройдет в апреле в Торонто. После того как на острове Мэн путевки получили Видит Сантош Гуджарати (Индия) и Хикару Накамура (США), оставшимися критериями завоевания вакансии станет рейтинг.

Одну путевку забронирует за собой гроссмейстер, который продемонстрирует лучшие результаты в течении всего года. А еще одного билета удостоится участник с наивысшим рейтингом ФИДЕ на январь 2024-го.

В реестре гроссмейстеров, показывающих наивысшие результаты в сезоне, обсчитываются и соревнования по быстрым шахматам. Поэтому выступление на ЧМ по рапиду и блицу пойдет им в зачет. Сейчас в данном рейтинге лидирует Фабиано Каруана, но он уже гарантировал себе путевку в претенденты благодаря третьему месту на Кубке мира в Баку. На втором месте идет Доммараджу Гукеш - индиец имеет хорошие шансы выйти в кандидатский старт, если удержит текущую позицию. А его главным конкурентом является Аниш Гири, идущий в первой тройке.

Напомним, что ранее возможность сыграть в Торонто завоевали Ян Непомнящий, как проигравший в матче за мировую корону, а также Фабиано Каруана, Расешбабу Праггнанандха и Магнус Карлсен через Кубок мира в Баку. Но если норвежец официально откажется играть в турнире, его место займет Ниджат Абасов, ставшим четвертым на Кубке мира.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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