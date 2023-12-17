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Йорден Ван Форест: "Габала мне понравилась, а турнир прошел замечательно"

Шахматы
Новости
17 Декабря 2023 10:19
Йорден Ван Форест: "Габала мне понравилась, а турнир прошел замечательно"

«Мне понравилась Габала, а турнир прошел замечательно. Могу высказать лишь комплименты его организаторам».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил нидерландский шахматист Йорден Ван Форест, делясь впечатлениями от IX Мемориала Вугара Гашимова.

Гроссмейстер, занявший восьмое место, оценил свое выступление на супертурнире: «Рапид я провел неплохо, а в блице мог сыграть лучше. В ряде партий неважно действовал в эндшпилях и, определенно, мне необходимо улучшить свой уровень в блице».

Также Ван Форест прокомментировал «ChessBase India» поединок в рапид против Видита Сантоша Гуджрати, продолжавшийся 152 хода. «Это была одновременно быстрая и долгая игра. Перед нами открывалось много вариантов, необходимо было не терять контроль, но все завершилось вничью. Уже в следующем туре я проиграл, наверное сказалось напряжение партии с Видитом», - подчеркнул Ван Форест.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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