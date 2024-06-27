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Двое наших боксеров обеспечили медали на первенстве Европы

Бокс
Новости
27 Июня 2024 09:33
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Двое наших боксеров обеспечили медали на первенстве Европы

В столице Боснии и Герцеговины Сараево продолжается молодежное первенство Европы по боксу.

Как сообщает İdman.biz, в четвертый день соревнований еще двое спортсменов сборной Азербайджана прошли в следующий этап.

Айлин Назарова (48 кг) в 1/4 финала встретилась с Атиной Папаниколопу (Греция). Бой завершился победой нашего боксера со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27). В полуфинале она встретится с итальянкой Джорджией Ла Росой.

Амина Таги также успешно прошла этап 1/4 финала. Она выиграла 5:0 (30:27, 30:25, 30:27, 30:27, 30:26). В следующем бою она встретится с румынкой Марией Семеничюк.

Оба наших боксера обеспечили как минимум бронзовую медаль, выйдя в полуфинал.

Отметим, что полуфинал чемпионата Европы пройдет 28 июня.

İdman.biz

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