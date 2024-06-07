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Боксер, голос которого находится в "Золотом фонде" - "Я сфокусирован на золоте Олимпиады" - ВИДЕО - ФОТО

Бокс
Новости
7 Июня 2024 12:05
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Боксер, голос которого находится в "Золотом фонде" - "Я сфокусирован на золоте Олимпиады" - ВИДЕО - ФОТО

В эфир вышел очередной выпуск передачи «İdman Bizdə».

На этот раз гостем программы стал Малик Гасанов (63,5 кг), боксер сборной Азербайджана, завоевавший лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.

Наш гость рассказал о трудностях, которые он преодолел ради завоевания лицензии на II Всемирном олимпийском квалификационном турнире в столице Таиланда Бангкоке, и прокомментировал свои бои. Он также рассказал о своих целях на Олимпийских играх и раскрыл о себе интересные моменты, о которых ранее нигде не упоминал.

İdman.biz

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