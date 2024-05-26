Определились сильнейшие среди кадетов-боксеров - ФОТО

Завершился заключительный этап зонального первенства среди кадетов по боксу.

Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях свои силы проверили 220 боксеров из 56 команд, представляющих клубы разных городов и районов Азербайджана, а также спортивные общества.

По итогам решающих встреч, состоявшихся в Центре бокса, Гардаш Рагимов, Сахиб Бахишлы, Али Абаслы, Рамиз Агададашов, Огуз Ибрагимли, Тунар Мехтиев, Юсиф Гасанлы, Ибрагим Бадаллы, Адам Асланов, Анзор Исрафилов, Нурлан Мусеибли, Шикар Алиев, Шахин Лайиджов, Исмаил Мамедов, Мехран Расулов, Юсиф Агакишиев и Угур Гасанов завоевали золотые медали.

В первенстве в командном зачете первое место заняла Гянджа. На втором месте Сумгаит, а замыкает тройку лидеров УГИМ-7.

Али Абаслы был удостоен звания лучшего боксера чемпионата, а Ильгар Гасымзаде был выбран лучшим судьей. Мазахиру Рагимову (Билясувар), Ниджату Гулиеву (Джалилабад), Шахину Годжаеву (Ширван), Орхану Джабиеву (Масаллы), Мираламу Исаеву (Имишли), Фазилю Рушанову (Мингячевир) и Бахрузу Ибрагимову (Гянджа) за их активное участие в соревнованиях, организованных федерацией, были вручены благодарственные письма.

Отметим, что призеры войдут в состав национальной сборной и будут представлять нашу страну на международных соревнованиях.

Финальный этап зонального первенства

Финал

38 кг

Казим Бахишов (Джалилабад) – Гардаш Рагимов (Масаллы) – 0:5

40 кг

Хасрат Мамедов (Гянджа) – Сахиб Бахишлы (Джалилабад) – 2:3

42 кг

Миралам Нагиев (Имишли) – Али Абаслы (Сумгаит) – 0:5

44 кг

Исмаил Насирзаде (Джалилабад) – Рамиз Агададашов (Сумгаит) – второй победил с полным преимуществом

46 кг

Огуз Ибрагимли (УГИМ-1) – Нариман Али (Гянджа) – 5:0

48 кг

Нуран Гулузаде (Джалилабад) – Тунар Мехтиев (Гянджа) – 0:5

3. Рагим Кямранлы (Билясувар)

3. Турал Гаджиев (Сумгаит)

50 кг

1. Юсиф Гасанлы (СК МВД)

2. Юсиф Алиев (Имишли)

3. Эмин Гасанов (Сумгаит)

3. Гусейн Аскеров (Гянджа)

52 кг

1. Ибрагим Бадаллы (Мингячевир)

2. Гасан Велиев («ИК «Мехсул»)

3. Хабиб Гулиев (Сумгаит)

3. Мухаммед Юсубов (РОИЛ)

54 кг

1. Адам Асланов («ИК «Золотая перчатка»)

2. Амин Гасанзаде (Гянджа)

3. Эльмир Нифталиев (Гаджигабул)

3. Музар Тагиев (Агджабеди)

57 кг

1. Анзор Исрафилов (УГИМ-7)

2. Ашраф Мамедов (Сумгаит)

3. Гасан Гусейнов (Агджабеди)

3. Машалла Мамедли (Ширван)

60 кг

1. Нурлан Мусеибли (УГИМ-7)

2. Рауль Гусейнов (Гянджа)

3. Мурад Ниязов (Джалилабад)

3. Джавад Салимов ("СК "Золотые перчатки")

63 кг

1. Шикар Алиев («СК «Золотая перчатка»)

2. Адвокат Гурбанов (УГИМ-1)

3. Айхан Мамедли (Тартар)

3. Хидаят Мамедли (Масаллы)

66 кг

1. Шахин Лайиджов (Гянджа)

2. Амид Махмудлу (Шеки)

3. Умар Гулиев (Сумгаит)

3. Умид Алиев (Ширван)

70 кг

1. Исмаил Мамедов (УГМ-13)

2. Али Самедзаде (Сумгаит)

3. Гусейн Набиев (Масаллы)

3. Назим Дадашзаде (Сумгаит)

75 кг

1. Мехран Расулов ​​("Зенит")

2. Элтон Ширелизаде (Сиязань)

3. Джавид Гусейнзаде (Габала)

3. Али Мамедли (УГИМ-7)

80 кг

1. Юсиф Агакишиев ("Зенит")

2. Рауль Наджафов (УГИМ-7)

3. Мухаммад Мустафаев (Нахчыван МР)

3. Нихат Гасымов (Гянджа)

90 кг

1. Угур Гасанов (Ленкорань)

2. Айдын Джафарли (Гянджа)

3. Эльмир Эйвазов (АО «Сабаил»)

3. Алескер Алиев (СК МИД)

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