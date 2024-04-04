На чемпионате Европы Азербайджан будут представлять 11 боксеров

Сегодня в городе Пореч (Хорватия) стартует молодежный чемпионат Европы по боксу.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана проверит свои силы в десятидневных соревнованиях.

Нашу команду будут представлять 11 боксеров. В турнире примут участие Билалхабаши Назаров (48 кг), Зидан Хумбатов (51 кг), Омар Асланлы (54 кг), Магомедали Ашуралиев (57 кг), Магомедали Гасымзаде (60 кг), Ибрагим Зейналов (63,5 кг), Аббасгулу Шадлинский (67 кг), Зия Гасанов (71 кг), Лала Мадатова (48 кг), Гызбес Искандер (60 кг) и Эмили Рзаева (66 кг).

Команду возглавит член совета директоров Федерации бокса Азербайджана Ровшан Гусейнов. Среди рефери будет председатель судейской комиссии Эмиль Гурбаналиев.

Отметим, что в соревнованиях ожидается участие 376 (253 юноши, 123 девушки) боксеров из 35 стран.

İdman.biz