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Боксеры завоевали две медали в Венгрии - ФОТО

Бокс
Новости
18 Мая 2024 10:58
Боксеры завоевали две медали в Венгрии - ФОТО

В городе Эгер (Венгрия) завершился молодежный международный турнир по боксу.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завершила соревнования с двумя медалями.

В команде главного тренера Эльбруса Рзаева на вершину пьедестала почета поднялся Аббасгулу Шадлинский (71 кг). Он завоевал золотую медаль, победив в финале Арпада Джамбора со счетом 4:1 (30:27, 30:27, 29:28, 29:28, 28:29).

В решающем поединке Таги Насибов (60 кг) встретился с узбекистанцем Абдулазизом Джуракуловым. Бой завершился победой соперника со счетом 4:1 (28:29, 29:28, 30:27, 30:27, 29:28), в результате чего наш боксер завоевал серебряную медаль.

İdman.biz

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