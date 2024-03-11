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Азербайджанский боксер выиграл Кубок мира

Бокс
Новости
11 Марта 2024 12:43
Азербайджанский боксер выиграл Кубок мира

В Черногории в Будве завершился международный турнир среди молодых боксеров с традиционным статусом Кубка мира «Жемчужина Адриатики».

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завершила соревнования с двумя медалями.

Зидан Гумбатов в составе нашей команды выиграл Кубок мира. Наш боксер, выступавший в категории до 51 кг, в финале победил россиянина Арсения Жильцова со счетом 3:2 (29:28, 30:27, 28:29, 28:29, 29:28) и был награжден золотой медалью.

В финале представитель нашей команды Билалхабаши Назаров (48 кг) встретился с Тамта Бриешом (Индия). Член команды завоевал серебряную медаль, проиграв 2:3 (28:29, 27:30, 28:29, 29:28, 29:28).

Отметим, что в соревнованиях соревновались 245 боксеров из 22 стран.

İdman.biz

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