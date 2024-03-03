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Наш чемпион Европы начал лицензионный турнир в Италии с победы

Бокс
Новости
3 Марта 2024 17:59
Наш чемпион Европы начал лицензионный турнир в Италии с победы

В итальянском Бусто-Арсицио стартовал I Всемирный квалификационный олимпийский турнир по боксу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований в борьбу вступил член сборной Азербайджана Ниджат Гусейнов (51 кг).

Наш двукратный чемпион Европы в 1/32 финала бросил вызов Дипаку Дипаку (Индия). Гусейнов победил бронзового призера прошлого чемпионата мира со счетом 3:2 (29:28, 28:29, 29:28, 27:30, 29:28).

Во втором поединке наш боксер встретится с Сахилем Алахвердови (Грузия), прошедшим первыый раунд. Бой состоится 6 марта.

Отметим, что во второй день турнира на ринг выйдут еще два боксера сборной Азербайджана.

İdman.biz

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