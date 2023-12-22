Сборная Азербайджана завоевала 22 медали на международном турнире - ФОТО

Завершился традиционный международный турнир среди молодежи, посвященный памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.

Как сообщает İdman.biz, помимо нашей сборной, в соревнованиях, прошедших в Бакинском боксерском центре, вышли на ринг 97 спортсменов из России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Саудовской Аравии и литовского клуба "Роял". В ходе 5-дневных соревнований определились победители в 13 весовых категориях.

Сборная Азербайджана завершила турнир с 22 медалями. В команде, которую тренирует Эльбрус Рзаев, чемпионами стали Билалхабаши Назаров, Зидан Хумбатов, Таги Насибов, Магомедали Гасымзаде и Аббасгулу Шадлинский. Второе место заняли проигравшие в финале Магомедали Ашуралиев, Мирджалал Мирагаев, Руслан Кахраманов и Орхан Агаев.

Среди других наших боксеров бронзовые награды завоевали Аяз Тагизаде, Сабир Дадашов, Омар Асланлы, Тофиг Заиров, Мехраб Аббасов, Гусейн Гаджиев, Айхан Алиев, Фуад Бабаев, Шамиль Наджафов, Шахин Дадашов, Рза Новрузов, Кянан Наджафов и Гасан Садыгзаде.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир с 5 золотыми, 4 серебряными и 13 бронзовыми медалями. С таким результатом наша сборная стала первой в командном зачёте и выиграла Кубок Аббаса Агаларова. Казахстан (4-5-7) занял второе место, а Таджикистан (2-1-1) замкнул тройку.

Руслан Гафуров (Таджикистан) удостоен звания лучшего боксера. Звание лучшего судьи завоевал Анар Нагдиев (Азербайджан).

Финал

48 кг

Муинхуджа Муминов (Таджикистан) – Билалхабаши Назаров (Азербайджан) – 0:5

51 кг

Зидан Гумбатов (Азербайджан) – Бехултан Боранбек (Казахстан) – 5:0

54 кг

Анушервон Фозилов (Таджикистан) – Ерасил Амангалиев (Казахстан) – 3:0

57 кг

Таги Насибов (Азербайджан) – Магомедали Ашуралиев (Азербайджан) – 3:2

60 кг

Магомедали Гасымзаде (Азербайджан) – Джанарслан Темирбиев (Россия) – 4:1

63,5 кг

Саид Юнусов (Узбекистан) – Руслан Гафуров (Таджикистан) – победа второго с полным преимуществом

67 кг

Аббасгулу Шадлинский (Азербайджан) – Торехан Сабирхан (Казахстан) – победа первого с полным преимуществом

71 кг

Онер Сейлхан (Казахстан) – Альмухамед Ахметов (Казахстан) – 5:0

75 кг

Мирджалал Мирагаев (Азербайджан) – Санжар-Али Бегалив (Казахстан) – победа второго

80 кг

Джавахир Мехриддинов (Узбекистан) – Мадияр Бехултанов (Казахстан) – 1:4

86 кг

Рахмотжон Кодиров (Узбекистан) – Руслан Кахраманов (Азербайджан) – 5:0

92 кг

Даулет Данияр (Казахстан) – Ерали Шопанов (Казахстан) – 5:0

+92 кг

Орхан Агаев (Азербайджан) – Магомедхан Малачиев (Россия) – 0:5

Все лауреаты премии

48 кг

1. Билалхабаши Назаров (Азербайджан)

2. Муинхуджа Муминов (Таджикистан)

3. Аяз Тагизаде (Азербайджан)

3. Абай Толейбеков (Казахстан)

51 кг

1. Зидан Гумбатов (Азербайджан)

2. Бехултан Боранбек (Казахстан)

3. Сабир Дадашов (Азербайджан)

3. Мухшин Рахманов (Таджикистан)

54 кг

1. Анушервон Фозилов (Таджикистан)

2. Ерасил Амангалиев (Казахстан)

3. Омар Асланлы (Азербайджан)

3. Айдак Кадырхан (Казахстан)

57 кг

1. Таги Насибов (Азербайджан)

2. Махамадали Ашуралиев (Азербайджан)

3. Жансери Кошербаев (Казахстан)

3. Магомедрасул Ибрагимов (Россия)

60 кг

1. Мохаммадали Гасымзаде (Азербайджан)

2. Джанарслан Темирбиев (Россия)

3. Бек Золдашбек (Казахстан)

3. Тофик Заиров (Азербайджан)

63,5 кг

1. Руслан Гафуров (Таджикистан)

2. Саид Юнусов (Узбекистан)

3. Ренат Крепштул ("Королевский" клуб, Литва)

3. Мехраб Аббасов (Азербайджан)

67 кг

1. Аббасгулу Шадлинский (Азербайджан)

2. Торехан Сабирхан (Казахстан)

3. Гусейн Гаджиев (Азербайджан)

3. Диас Серикули (Казахстан)

71 кг

1. Онер Сейлхан (Казахстан)

2. Альмухамед Ахметов (Казахстан)

3. Шамсиддин Турсунов (Узбекистан)

3. Айхан Алиев (Азербайджан)

75 кг

1. Санжар-Али Бегалив (Казахстан)

2. Мирджалал Мирагаев (Азербайджан)

3. Дамир Синеев (Казахстан)

3. Фуад Бабаев (Азербайджан)

80 кг

1. Мадияр Бехултанов (Казахстан)

2. Джавахир Мехриддинов (Узбекистан)

3. Шамиль Наджафов (Азербайджан)

3. Шамиль Сагидолдаев (Казахстан)

86 кг

1. Рахмотжон Кодиров (Узбекистан)

2. Руслан Кахраманов (Азербайджан)

3. Шахин Дадашов (Азербайджан)

3. Рза Новрузов (Азербайджан)

92 кг

1. Даулет Данияр (Казахстан)

2. Ерали Шопанов (Казахстан)

3. Канан Наджафов (Азербайджан)

3. Даниелюс Балтрушайтис («Роял», Литва)

+92 кг

1. Магомедхан Малачиев (Россия)

2. Орхан Агаев (Азербайджан)

3. Умиджон Шарипов (Узбекистан)

3. Хасан Садыкзаде (Азербайджан)

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