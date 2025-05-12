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Главный тренер сборной Азербайджана: "Несмотря на то, что "Сабах" впереди, его шансы стать чемпионом 50 на 50"

Баскетбол
Новости
12 Мая 2025 13:44
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Главный тренер сборной Азербайджана: "Несмотря на то, что "Сабах" впереди, его шансы стать чемпионом 50 на 50"

«Эта финальная серия - самая захватывающая за последние три сезона».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер мужской сборной Азербайджана по баскетболу Тахир Бахшиев.

Опытный специалист прокомментировал финальную серию Азербайджанской баскетбольной лиги. Он сказал, что «Нефтчи» и «Сабах» ведут достойную борьбу:

«Нефтчи» сумел сравнять счет, уступая 0:2. «Сабах» играет в еврокубках и является чемпионом страны на протяжении последних двух лет. У них хорошие тренеры и баскетболисты. «Нефтчи» в этом году показал отличную игру. За последние годы они сформировали лучшую команду. У них также есть шанс выиграть чемпионат. Даже в проигранном матче они уступили не с большой разницей».

По словам Бахшиева, фактор усталости в последних играх также говорит сам за себя:

«Нефтчи» провел больше игр, чем соперник, и с трудом пробился в финал. Несмотря на это, они сыграли хорошо. В составе команды я бы особенно выделил имена Кямрана Мамедова и Амиля Гамзаева. Похвально, что Амиль сплотил команду для достижения общей цели и проявил себя как хороший капитан. У «Сабаха» тоже есть хорошие игроки. Например, из местных игроков я бы выделил Ширзада Ширзадова. Одной из самых больших проблем «Сабаха» сейчас является то, что Эндер Поладханлы не играет из-за травмы. Если бы вы спросили меня о чемпионстве перед финальными играми, я бы сказал, что «Сабах» победит с вероятностью в 70 процентов. Однако, несмотря на то, что сегодня «Сабах» ведет со счетом 3:2, его шансы стать чемпионом 50 на 50. Желаю удачи обеим командам. Думаю, нас ждет очень интересный финальный матч».

Отметим, что шестой матч между «Сабахом» и «Нефтчи» состоится 14 мая. Чемпионом станет команда, одержавшая четыре победы.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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