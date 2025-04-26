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Бедри Мерич: "Мы их удивим"

Баскетбол
Новости
26 Апреля 2025 17:44
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Бедри Мерич: "Мы их удивим"

«Я благодарен своей команде за сегодняшнюю борьбу».

İdman.biz сообщает, что главный тренер «Шеки» Бедри Мерич заявил об этом пресс-службе клуба.

Он прокомментировал поражение от «Сабаха» в полуфинале Азербайджанской баскетбольной лиги.

Опытный специалист отметил, что его команде не хватило сил для победы:

«Поздравляю «Сабах». У соперника состав, сформированный для еврокубков. На самом деле, мы не очень хорошо начали игру и не смогли обороняться так, как планировали. Немного плохо выступили из-за физической усталости. Но во второй половине попытались немного выровнять игру. Хассани Гравет, который был избран MVP группы А, набрал мало очков, потому что мы смогли его сдержать. Но, несмотря на это, другой защитник, Джеймс Идс, набрал 24 очка».

Мерич выразил уверенность в том, что они добьются успешного результата в ответном матче:

«Мы можем обещать нашим болельщикам, что удивим их в матче, который пройдет в Шеки. Потому что мы проиграли только одну игру дома в этом сезоне и выиграли все важные матчи. Уверен, что мы снова победим в Шеки».

Отметим, что «Сабах» выиграл у «Шеки» со счетом 86:73.

İdman.biz

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