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Необычная акция болельщиков - ФОТО

Баскетбол
Новости
25 Апреля 2025 11:43
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Необычная акция болельщиков - ФОТО

В НБА фанаты "Лос-Анджелес Клипперс" использовали маски лошадей, чтобы отвлекать баскетболистов "Денвер Наггетс" во время штрафных бросков.

İdman.biz сообщает, что это отсылка к любви звездного центрового «Денвера» Николы Йокича к этим животным. Возможно, таким образом фанаты пытались вывести сербского лидера из себя. Сообщается, что после победы в финале НБА в 2023 году Йокич с нетерпением ждал поездки в сербский город Сомбор, чтобы позаботиться о своих лошадях, и даже подумывал пропустить парад чемпионов в Денвере ради скачек.

Отметим, что третья игра серии завершилась сокрушительной победой "Клипперс" - 117:83.

İdman.biz

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