Амбициозное заявление баскетболиста "Орду" перед игрой с "Нефтчи"

«Теперь нам нужно быть более внимательными и решительными».

Как сообщает İdman.biz, об этом баскетболист «Орду» Брендон Такер заявил пресс-службе клуба.

Он поделился своими мыслями перед игрой с «Нефтчи», которая состоится сегодня в рамках плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги:

«Мы очень рады, что после предварительного этапа выходим в плей-офф. Матчи плей-офф отличаются от обычных игр. Здесь азарт и адреналин на самом высоком уровне. Думаю, игра с «Нефтчи» тоже будет интересной и веселой. Здесь будет хорошая физическая борьба и прекрасные эмоции. Наш соперник - очень сильная команда. Мы покажем им всю свою силу. С нетерпением жду, чем закончится эта серия. Верю, что в итоге победителем станет «Орду».

Отметим, что матч «Нефтчи» - «Орду» начнется сегодня в 18:00 в Бакинском Дворце спорта.

İdman.biz