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Леброн Джеймс рассказал, ради чего покидает площадку до финального свистка

Баскетбол
Новости
9 Апреля 2025 21:45
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Леброн Джеймс рассказал, ради чего покидает площадку до финального свистка

Легендарный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал, почему иногда покидает площадку до финальной сирены, сообщает İdman.biz.

По словам 40-летнего баскетболиста, это связано не с результатом игры, а с его индивидуальной подготовкой к следующим матчам.

"Это забавно. Многие замечают, как я ухожу с площадки, когда до конца игры ещё есть время. Неважно, поражение это или победа, причина, по которой я это делаю, заключается в том, что я пытаюсь добраться до раздевалки, чтобы начать подготовку к следующей встрече. Я прихожу в раздевалку, беру мешки со льдом. Также у меня там есть смузи и фрукты", — рассказал Леброн в подкасте "Mind the Game".

В текущем сезоне НБА Джеймс провел 68 матчей, в которых в среднем набирает 24,5 очка, делает 7,9 подбора и 8,3 результативной передачи за игру.

İdman.biz

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