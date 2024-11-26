Признание баскетболиста нашей сборной: "Мы не были готовы"

«Мы проделали дальний путь. Вернулись из Ирландии уставшими».

Об этом İdman.biz заявил игрок сборной Азербайджана по баскетболу Ширзад Ширзадов.

Он объяснил причины поражения от сборной Швейцарии со счетом 55:85 в квалификации ЧМ-2027 в Баку. Ширзадов признался, что они не были готовы к игре:

«После возвращения из Ирландии у нас было очень мало возможностей тренироваться. На мой взгляд, мы не были полностью готовы к игре. Была усталость. Конечно, сказались и травмы Эндера Поладханлы и Амиля Гамзаева. Возможно, все могло бы быть иначе».

Ширзадов заявил, что они будут настроены на победу в следующем матче против сборной Косово:

«Мы должны подготовиться как можно лучше. Это очень важная игра. Мы должны сделать все возможное, чтобы победить. Для этого нам нужно хорошо тренироваться».

Отметим, что наша команда проиграла три из четырех игр группового этапа.

Банучичек Гусейнли

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