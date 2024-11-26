26 Ноября 2024
RU

Признание баскетболиста нашей сборной: "Мы не были готовы"

Баскетбол
Новости
26 Ноября 2024 12:30
4
Признание баскетболиста нашей сборной: "Мы не были готовы"

«Мы проделали дальний путь. Вернулись из Ирландии уставшими».

Об этом İdman.biz заявил игрок сборной Азербайджана по баскетболу Ширзад Ширзадов.

Он объяснил причины поражения от сборной Швейцарии со счетом 55:85 в квалификации ЧМ-2027 в Баку. Ширзадов признался, что они не были готовы к игре:

«После возвращения из Ирландии у нас было очень мало возможностей тренироваться. На мой взгляд, мы не были полностью готовы к игре. Была усталость. Конечно, сказались и травмы Эндера Поладханлы и Амиля Гамзаева. Возможно, все могло бы быть иначе».

Ширзадов заявил, что они будут настроены на победу в следующем матче против сборной Косово:

«Мы должны подготовиться как можно лучше. Это очень важная игра. Мы должны сделать все возможное, чтобы победить. Для этого нам нужно хорошо тренироваться».

Отметим, что наша команда проиграла три из четырех игр группового этапа.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Трехнедельный перерыв завершен
11:16
Баскетбол

Трехнедельный перерыв завершен

Сегодня стартует четвертый тур Азербайджанской баскетбольной лиги
"İdman TV" будет транслировать Евролигу
25 Ноября 18:07
Баскетбол

"İdman TV" будет транслировать Евролигу

Начиная с этой недели любители баскетбола смогут наблюдать за самым престижным турниром Европы
Заур Пашаев: "10 лет потрачено впустую" - ИНТЕРВЬЮ
25 Ноября 16:02
Баскетбол

Заур Пашаев: "10 лет потрачено впустую" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью баскетболиста, завершившего карьеру в сборной Азербайджана
Сборная Азербайджана продолжит мировую квалификацию в феврале
25 Ноября 12:27
Баскетбол

Сборная Азербайджана продолжит мировую квалификацию в феврале

Подопечным Таира Бахшиева осталось провести две встречи в группе
Тахир Бахшиев: "Мы проиграли в опыте"
24 Ноября 18:53
Баскетбол

Тахир Бахшиев: "Мы проиграли в опыте"

Главный тренер сборной Азербайджана пожаловался на физическое состояние команды
РАССТАВАНИЕ с азербайджанским баскетболистом
24 Ноября 17:30
Баскетбол

РАССТАВАНИЕ с азербайджанским баскетболистом

Заур Пашаев завершил выступления в сборной Азербайджана по баскетболу

Самое читаемое

Гурбан Гурбанов о сборной: "Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом"
23 Ноября 20:00
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов о сборной: "Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом"

Главный тренер "Карабаха" прокомментировал победу над "Сабаилом"
"Карабах" и "Нефтчи" победили - ВИДЕО
23 Ноября 20:52
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Нефтчи" победили - ВИДЕО

Последние матчи тура пройдут завтра
Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?
25 Ноября 18:00
Волейбол

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?

В предстоящем чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд подбирается солидная компания известных игроков
"А вратаря вы с собой не взяли?": 23 голкипера за 32 года - РАССЛЕДОВАНИЕ
23 Ноября 16:05
Азербайджанский футбол

"А вратаря вы с собой не взяли?": 23 голкипера за 32 года - РАССЛЕДОВАНИЕ

Сборная Азербайджана потерпела в 2024-м году полное фиаско